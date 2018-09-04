Кредиты онлайн: мифы о займах, в которые пора перестать верить

Кредиты онлайн продолжают завоевывать рынок, но в нашей стране у людей есть некоторая боязнь финансовых организаций. Процесс получения займа у многих ассоциируется с задержками и коллекторами в черных куртках, которые “выбивают” долги.

Кредиты онлайн, которые стали естественным явлением в эпоху интернета, и удобство которых продолжает совершенствоваться с развитием смартфонов, уже меняют сознание украинцев на счет займов.

Если микрокредиты призваны решить финансовую проблему человека здесь и сейчас, когда ситуация застала врасплох или не хочется одалживать деньги у знакомых, то онлайн займы пошли еще дальше. Теперь не нужно куда-либо идти, чтобы получить необходимую сумму, а зачисление денег на кредитную карту происходит до 2-х минут.

На примере лидера на рынке микрокредитов — компании Moneyveo — развенчаем миф о “злых” займах и докажем, что в современном мире взять деньги в долг — это быстро, удобно, а главное – кредитору можно доверять.

Кредит онлайн: портрет заемщика

Микрокредиты в Украине берет огромное количество людей. К примеру, услугами лидера по количеству выданных кредитов компании Moneyveo уже воспользовалось больше 400 тыс. человек, которые взяли более 1 млн займов на сумму более 3,5 млрд грн. Очень часто украинцы не ограничиваются одноразовым кредитом. Одна из причин тому – ускоренная процедура получения следующего. Случай, когда клиент компании Moneyveo получил заем 161 раз – тому пример.

Кто, на что, и на какую сумму берет кредиты? По статистике, в финансовое затруднение попадают совершенно разные люди, которым необходимо быстро, удобно и надежно получить недостающую сумму. В компании Moneyveo зафиксировали, что заем берут, как работники сферы услуг, строители и госслужащие, так и мелкие предприниматели.

Клиенты в основном тратят деньги на покупку техники для дома, потребительские расходы, на подарки родственникам, на погашение кредитов других организаций/банков, на лечение.

Взять кредит: мифы, которых боятся украинцы

Пугает переплата и коллекторы. В компании Moneyveo уверяют, что выполнение обязательств – залог того, что заемщик не понесет непредвиденных затрат со своего кармана. Говоря о возврате средств, тут тоже не может быть проблем, ведь условия прозрачны и описаны в договоре.

Пугают проценты. Люди считают микрокредиты очень дорогими (600% годовых – это и вправду много, зато высокорисковые займы, которые выдает Moneyveo, не требуют гарантий и поручительства). Главное здесь понимать, что кредит выдается на срок до месяца, поэтому считать годовые проценты – некорректно.

Конфиденциальность. Многим людям хотелось бы остаться анонимными при оформлении кредита. В компании Moneyveo действует полная конфиденциальность: нет звонков поручителям или родственникам.

Кредит онлайн на карту: как работает?

Выбирая заемщика, особенно важно обратить внимание на его надежность. К примеру, кредитная компания Moneyveo делает ставку на доверие клиенту, в то время как другие организации/банки могут отказать потенциальному заемщику в кредите.

Для заполнения заявки на получение финансовой помощи в компании Moneyveo, нужен лишь доступ к интернету и данные клиента, а для получения средств – банковская карта, на которую будут зачислены деньги. Кредитор принимает заявки круглосуточно и без выходных, чтобы помогать людям по-настоящему оперативно.

Основное преимущество онлайн кредитов Moneyveo — это автоматический кредитный скоринг клиентов, который имеет высокую скорость принятия решений о выдаче — до 2-х минут. А зачисление средств происходит в течение нескольких секунд.

Интересно, что 70% украинцев берут заем со смартфона. Это говорит об удобстве мобильной версии и доверии к онлайн кредитам. При регистрации в сервисе нужно заполнить 50 полей, это занимает не более 15-20 минут.

Второй же кредит можно брать уже гораздо быстрее – 3 минуты и деньги зачислены на кредитную карту (т.к. все поля уже были ранее заполнены клиентом, его инфо сохраняется).

Максимальная сумма первого займа в компании Moneyveo составляет 4000 грн. При этом первый кредит выдается под 0,01% в день. Повторный кредит обойдется человеку в 1,7% в день. Максимальный срок кредита – 30 дней.

Взять кредит онлайн: 4 шага

Лидер на рынке микрокредитов кредитная компания Moneyveo принимает заявки и выдает займы круглосуточно. Плюсом также будет отсутствие комиссии за погашение.

Онлайн-чат предоставит всю необходимую информацию (поможет с оформлением займа и сообщит, когда и сколько необходимо вернуть).

Итак, чтобы взять онлайн-кредит без “лишних” этапов, необходимо:

заполнить онлайн-заявку;

после ввода персональных данных заявка отправляется на одобрение. Период подтверждения: 1-2 минуты;

после подтверждения, электронная версия договора с финансовым учреждением приходит на почту, указанную в момент регистрации;

для получения займа, необходимо поставить электронную подпись.

Подводя итог, можно сказать, что развитие микрокредитования в связке с технологиями позволило изменить мнение украинцев на счет займов. Теперь люди считают, что решение финансовых проблем за счет микрокредитов – это быстро, надежно и безопасно, а не наоборот.