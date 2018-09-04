Киев отключат от холодной воды – СПИСОК УЛИЦ

В Киеве временно отключат холодную воду из-за плановых ремонтных работ в системах водоснабжения. Ремонты пройдут по нескольким адресам.

Киевводоканал планирует провести плановые ремонтные работы в системах водоснабжения.

Из-за этого в Киеве будет временно отключена холодная вода, сообщает пресс-служба компании.

4 сентября с 22.00 до 06.00 5 сентября – ул. Антоновича, 50, 57, 59, 59-Б (ж/б); ул. Деловая, 11, 13, 20, 22, 22-Б, 22-В, 24 (ж/д) ул. Б. Васильковская, 74, 76, 76-Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88-А, 90, 92 (ж /б), 78 (школа).

4 сентября с 10.00 до 20.00 – ул. Алма-Атинская, 39-А, 39-В, 39-Г, 39-Д, 39-Е, 41-А, 41-Б (ж/б).

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5 сентября с 09.00 до 20.00 – ул. Героев Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5-А, 7-А, 7-Б, 10-А, 10-Б, 12, 14, 16 (ж/б), 3 (д/с) 3-а (прокуратура) бул. В. Гавела, 25, 27-А, 29.

6 сентября с 10.00 до 19.00 – ул. Качаловская, 9 (ж/б).

Напомним, из-за повышения стоимости жидкого хлора для очистки питьевой воды стоимость водоснабжения для потребителей вырастет минимум на 2-3%.

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