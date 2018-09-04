Обсуждение по новому украинскому правописанию нужно продлить – Гриневич

Дискуссия вокруг новой редакции украинского правописания говорит о том, что обсуждение этого вопроса нужно продолжить.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что нужно продолжить общественное обсуждение по новой редакции украинского правописания и усилить информационную кампанию, передает Радио Свобода.

По ее словам, дополнительная научная дискуссия даст возможность привлечь к обсуждению ученых, которые не являются участниками рабочей группы.

– Когда мы будем иметь более или менее общественно согласованный вариант, он должен быть сначала утвержден Кабмином, рассмотрен всеми центральными органами власти – и после этого будет принято решение, – сказала Гриневич.

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Министр добавила, что изменения необходимы, поскольку многие нынешние нормы возникли в результате русификации украинского языка.

Напомним, Министерство образования и науки Украины обнародовало проект нового правописания, который подготовила рабочая группа Украинской национальной комиссии по вопросам правописания.