Поддержали агрессию: в Днепре запретят российские песни

В Днепре рассмотрят проект решения о запрете композиций российских исполнителей, которые поддержали агрессию против Украины.

Местные власти Днепра предлагают запретить публичное воспроизведение российских композиций, исполнители которых поддержали агрессию РФ против Украины.

Соответствующий проект решения обнародовали на официальном сайте городского совета.

Согласно документу, речь идет о необходимости запрета исполнения песен в общественных местах и транспорте, гостиницах, ресторанах, а также в учреждениях культуры и отдыха.

Следить за исполнением данного распоряжения будут сотрудники инспекции по благоустройству.

Читайте: В Днепре подняли самый большой флаг Украины

Проект решения должен быть вынесен на голосование горсовета.

Напомним, 30 августа умер российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, один из самых активных сторонников агрессии против Украины.