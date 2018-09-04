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Погода в Украине на сегодня, 4 сентября (КАРТА)

Сегодня в Украине ожидается жаркая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди ожидаются только в Закарпатской области. На остальной территории страны – без осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 15-21° тепла, днем поднимется до 26-31°.

Читайте: Лето продолжается: погода на неделю в Украине

В Киеве сегодня осадков не ожидается.

Температура ночью 15-17°, днем – 28-30° тепла.

К слову, первая половина сентября будет по-летнему теплой, без холодных осенних дождей.

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