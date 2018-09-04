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Похорон Захарченко охраняла сотня вооруженных боевиков – ОБСЕ

“Церемонию прощания” с убитым главарем “ДНР” Александром Захарченко в Донецке охраняла сотня боевиков, некоторые – с пистолетами и автоматами.

В Донецке наблюдатели ОБСЕ следили за собранием, которое проводилось в связи со смертью Александра Захарченко.

По крайней мере сотня членов вооруженных формирований охраняла место проведения собрания, говорится в отчете СММ ОБСЕ по 3 сентября.

2 сентября наблюдатели видели несколько тысяч человек (мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет), которые собрались напротив театра оперы и балета, расположенного на ул. Артема, 82. Все они пришли на анонсированную “церемонию прощания” с погибшим Захарченко.

– На фасаде здания театра был прикреплен большой плакат с портретом Захарченко. На месте присутствовали по крайней мере сто членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами. Они охраняли место происшествия, – говорится в отчете.

– На бульваре Пушкина, где произошел взрыв, наблюдатели также видели менее ста членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами.

По словам некоторых из них, их присутствие на бульваре Пушкина связано с проведением “учений по противодействию террористическим актам”, – добавили в СММ.
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Ранее украинский волонтер Юрий Мисягин сообщил, что в день убийства Захарченко утром на оккупированной территории прошел слух о временном закрытии границы.

В 11.00 со стороны РФ въехали два КамАЗа вооруженных людей, которые не пересекали границу. Все были экипированы в военную форму и имели оружие.

– А теперь давайте проанализируем. В 9.30 прошел слух о закрытии пункта пропуска. 11.00 приехали 2 КамАЗа спецуры. В районе 17.30 в Донецке уничтожен главарь “ДНР”.

Примерно в полночь, когда пропускной пункт закрыт, колонна из 3 машин, приехав со стороны Донецка грунтовыми дорогами, не останавливаясь и без проверки, пересекает границу в направлении РФ, – подытожил волонтер.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что похорон Захарченко пройдет 3 сентября, однако позже его перенесли на 2 сентября.

На церемонию прощания автобусами привезли массовку – работников предприятий Донецка и студентов местных вузов.

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