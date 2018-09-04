Рада обнародовала текст изменений в Конституцию

4 сентября на сайте Верховной Рады появился текст изменений, которые президент Петр Порошенко предлагает внести в Конституцию Украины.

Текст законопроекта №9037.

– Предлагаемая законодательная инициатива намерена внести необходимых изменений в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства, – говорится в пояснительной записке.

Также предлагается зафиксировать в Конституции и европейскую идентичность украинского народа.

Читайте: Будем биться! Порошенко рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

В статье 85 предлагают определить, что к полномочиям Верховной Рады относится “определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора”.

Статью 102 предложено дополнить положением, что “Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора”.

Статья 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров “обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора”.

Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов в парламенте.

К слову, вчера Порошенко зарегистрировал в ВР изменения в Конституцию относительно стремления Украины к интеграции в НАТО и Евросоюз.