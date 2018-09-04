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Похудел до 72 кг, читает Ремарка – активист о состоянии Сенцова

Незаконно заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов прислал новое письмо из колонии, в котором рассказал о своем состоянии.

Олег Сенцов

Олег Сенцов написал письмо активисту Алексею Гриценко, в котором рассказал о своем состоянии.

По словам активиста, Сенцов “держится бодро”. Режиссер не собирается сдаваться “и нас просит не сдаваться ни в коем случае”.

– Похудел до 72 кг. Просит писать и рассказывать о том, что происходит, так как информацию получает только из писем. Читает Ремарка, – написал Гриценко.

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– Добавлю позитива. Олег планирует “увидеться и обняться в хорошем ресторане”, – отметил он.

Ранее Олег Сенцов из колонии сообщил о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о дистрофии, анемии и гипоксии.

Фото: УНИАН

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