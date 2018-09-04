Сознательное расчленение. Климкин раскрыл планы РФ в Украине

Россия не стремится к реваншу, все ее усилия направлены на то, чтобы сознательно расчленить Украину.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Россия стремится не к реваншу пророссийских сил в Украине. Россия стремится сначала дестабилизировать, затем ослабить Украину, а потом сделать так, чтобы нас не было, – сказал он.

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В то же время министр добавил, что на сегодня пророссийская реальность в Украине больше невозможна.

– Все, что делается, направлено на сознательное расчленение Украины. Это не реванш, не попытка изменить политический баланс… Это попытка сделать так, чтобы нас – Украины – не было, – отметил Климкин.

Ранее Павел Климкин заявил, что Украина должна в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с РФ. В ближайшее время министр анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении.