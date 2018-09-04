В 2019 в Раде будут сидеть минимум 10 “президентов” – Парубий

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает нынешнюю осень “осенью шансов”.

Об этом он сообщил накануне вечером в эфире программы Свобода слова на канале ICTV, отвечая на вопрос об опасениях, что в связи с предстоящими выборами депутаты вместо того, чтобы заниматься реформами и законотворчеством, могут заниматься предвыборной агитацией на рабочем месте и вносить популистские законопроекты .

– Конечно, такие риски существуют. И конечно, в год, а перед нами президентские выборы, а потом парламентские – политические эмоции будут зашкаливать. В зале будут сидеть как минимум 10 кандидатов в президенты, – отметил Парубий.

Он добавил, что на определенном этапе “их президентские амбиции и эмоции могут быть более важными, чем общее развитие страны”.

– Риски такие существуют, – отметил глава ВР.

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В то же время Парубий считает, что в избирательный год легче собирать голоса за определенные законопроекты и обществу легче влиять на голосование каждого депутата.

– Поэтому я рассматриваю эту осень как “осень шансов”, – подытожил он.

Как сообщалось, Парубий рассказал, продолжат ли действие закона о статусе Донбасса.