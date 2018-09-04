В Крыму объявлена эвакуация из химвыбросов на Титане

На Херсонщине пограничники сообщили о химическом загрязнении воздуха с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечают, что в течение последней недели пограничники Херсонского отряда, на админгранице с аннексированным Крымом фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода Титан.

В частности, неподалеку от КПВВ Чаплинка военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе.

Сейчас пограничники сообщили о загрязнении органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест.

Как сообщает 4 сентября российское издание ТАСС, работу завода Титан решили остановить на две недели. Такое решение принял так называемый “глава республики” Сергей Аксенов.

– Сегодня ночью … впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы утром провели совещание, – сказал он.

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– Принято решение всех детей города Армянска школьного и дошкольного возраста, дошкольного – с мамами … отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства, – добавил Аксенов и объявил каникулы на две недели.

По его словам, оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в Армянске нет.

Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной.

Фото: Госпогранслужба