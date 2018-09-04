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Украина пересмотрит договорно-правовую базу по РФ

Украина должна в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с РФ. В ближайшее время будут дальнейшие шаги, уверил Павел Климкин.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ, тоже самое должно происходить с Россией.

Это не может быть сделано одномоментно, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности.

Будут в ближайшее время дальнейшие шаги, вы их увидите. Я сознательно некоторые из них назвать не могу, но 100% это важно, – сказал Климкин.

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Комментируя визовый режим с РФ, министр отметил, что нам нужно не просто ставить печать, а контролировать кто и как пересекает границу.

– Если вводить визовый режим, нам нужен биометрический визовый режим. Именно в том направлении постепенно должны двигаться, – добавил он.

К слову, в эфире Свободы слова Павел Климкин также заявил, что Украина предусматривала ситуацию в Азовском море и знала, что РФ начнет поднимать ставки.

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