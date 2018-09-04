В Украине могут отменить переход на летнее время – причина

В Украине могут отменить переход на летнее время в случае принятия соответствующего решения Европейским Союзом.

– В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время Минэкономразвития обратится в Кабинет Министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке исчисления времени на территории страны, – сообщили в Министерстве экономического развития, передает УНН.

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В ведомстве также добавили, что экономического обоснования ежегодного перехода на летнее время и информации об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в Минэкономразвития нет.

Ранее Факты ICTV писали, что несколько норвежских компаний намерены инвестировать в возобновляемые источники энергии в Украине до 300-400 млн евро.

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