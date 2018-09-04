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Вступительная кампания 2019: топ-10 изменений для абитуриентов

Правила вступительной кампании 2019 года в Украине могут изменить. Проект изменений МОН опубликовал для общественного обсуждения.

Вступна кампанія

На сайте МОН размещен для общественного обсуждения проект Условий приема в учреждения высшего образования на 2019 год.

В представленном проекте можно выделить 10 основных изменений и новаций.

Для поступления в высшие учебные заведения у абитуриентов будут принимать сертификаты ВНО по всем предметам за 2018-й и 2019-й годы.

Подать можно будет сертификаты ВНО за 2017 год, однако кроме оценок по иностранным языкам – английскому, французскому, немецкому и испанскому.

Право на обучение вне конкурса получат абитуриенты, которые согласны работать в сельской местности (педагоги и медики).

Чтобы поступить на желаемую специальность, нужно будет набрать не менее 150 баллов, а вступительную кампанию сократят для минимизации коррупционных рисков.

На 2019 год заложено 150 минимальных баллов по первому и второму конкурсным предметам на специальности отраслей знаний Право, Публичное управление и администрирование и Международные отношения, а также по второму и третьему конкурсным предметам – на специальность Фармация, промышленная фармация.

Фиксированный перечень конкурсных предметов для поступления после 11 класса на бакалавра предлагается оставить и для вступительной кампании 2019 года.
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Льготы для участников боевых действий будут распространяться не только на участников АТО/ООС, но и на всех поступающих этой категории.

Для поступления в магистратуру будет увеличен перечень специальностей, на которые придется сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку.

Планируется добавить специальности Музееведение, памятниковедение, Менеджмент социокультурной деятельности, Информационное, библиотечное и архивное дело, а также все специальности отраслей знаний Богословие, Социальные и поведенческие науки, Управление и администрирование, Информационные технологии, Публичное управление и администрирование.

Впервые в этом году предусмотрен набор абитуриентов на младшего бакалавра по двум сертификатам ВНО.

Еще одна важная инновация – для поступления на бакалавра на основе младшего специалиста по специальности Экономика и специальностям отрасли Управление и администрирование нужно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе.

К слову, по результатам вступительной кампании 2018, десятку самых популярных направлений обучения возглавили филология и право.

Фото: Минобразования

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