Уничтожение политической коррупции: что изменит избирательная реформа

Вскоре новый Избирательный кодекс поставят на голосование в Верховный Раде. Одна из его особенностей – введение парламентских выборов по открытым спискам. Факты ICTV узнали, в чем цель новой системы и как она будет работать.

Недавно спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о намерениях реализовать избирательную реформу уже осенью. Факты ICTV пообщались с политологом и директором аналитического центра Политика Николаем Давидюком и выяснили, почему старая система неэффективна, какие изменения может принести закон об открытых списках и какие шансы, что новый Избирательный кодекс примут.

Что имеем сегодня

Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. Это означает, что 225 депутатов, то есть 50%, избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Там побеждает тот, кто получает большинство голосов. Именно поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь и др.

А еще 225 кандидатов проходят в Раду через закрытые партийные списки. То есть избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов – проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте.

Проблема в несоблюдении законов

Давидюк считает, что недостаток сегодняшней системе выборов в несоблюдении депутатами и кандидатами законов:

– Недостаток сегодняшней системы – это искажение, потому что в действительности подобные системы могут работать во многих других странах. Например, мажоритарка есть в США или в Великобритании, но она не несет таких коррупционных рисков, которые мы имеем в Украине.

Такую ситуацию частности вызвал комплекс проблем, существующих в Украине:

– Наложено на сегодняшние реалии, на бедность, на российский фактор – вот и получаем такую ​​ситуацию. Проблема в тотальном несоблюдении самих законов. Они не соблюдаются в любом – в идеальном или не в идеальном.

К каким изменениям приведет реформа

Главная особенность новой реформы – это введение выборов по открытым спискам. Это открытая система по которой депутаты могут баллотироваться только от партий в 27 округах (области Украины и по два округа на Киев и Кривой Рог).

Придя в округ избиратель больше не будет голосовать только за конкретного кандидата. Первоначально стоит выбрать партию, а потом одного из кандидатов, который является представителем этой партии. Таким образом избиратели влияют на то, кто из избранных ими депутатов проходит в парламент от определенной партии.

Для того, чтобы принять участие в выборах, партия сначала формирует общенациональный список своих кандидатов, а затем распределяет их по 27 регионам. Важно, что один кандидат может баллотировались только в одном регионе.

Открытые списки смогут решить проблему подкупа в округах и покупки мест в партии. Давидюк объяснил, как это может работать:

– Закон об открытых списках уничтожит “партийные кассы”. Вы, например, рейтинговый кандидат, которого все знают, любят и у которого есть своя аудитория. Партия захочет 3 млн долларов. А вы заплатить не хотите или не можете, или это угнетает вас как человека. Вы этого не делаете. А если будут открытые списки, то они сами предложат баллотироваться от их партии по одной из областей, где у вас лучший рейтинг.

Что будет с мажоритарщиками

Более того, Избирательный кодекс уничтожит мажоритарную систему.

– Люди, которые приходят по мажоритарке, больше денег инвестируют в покраску фасадов, чем в реальные изменения. Мажоритарщики становятся элементом политической коррупции в парламенте. Поэтому, этот закон как минимум дает намек на то, что все политические, коррупционные моменты будут уничтожены. Но опять же, 4400 поправок могут уничтожить не то, что политическую коррупцию, а сам закон, – отмечает Давидюк.

Эффективность

Пока не проведены выборы, об эффективности реформы говорить сложно. Особенно пока в законопроект не внесли правки, которых насчитывают около 4,5 тыс. В частности эксперт утверждает:

– 4400 поправок. От того их примут их или нет – Изберательный кодекс видоизменится кардинально. Скажем так– одна запятая может его видоизменить, а 4400 поправок могут превратить его в закон об использовании государственных недр. Рано говорить о том, будет ли он эффективен.

Шанс на принятие есть

Избирательный кодекс может быть рассмотрен уже во втором чтении в октябре. Однако возникает – готовы ли депутаты за него проголосовать?

-Те, кто избирался по марожитарке, голосовать об этом законе не будут. Потому что они не будут рубить сук, на котором сидят. Но общественное давление и давление западных партнеров могут привести к тому, что этот закон будет принят. Поэтому здесь вызов обществу– “дожмет” ли оно Верховную Раду, чтобы она проголосовала за правильный закон, – считает Николай Давидюк.

Реакция международного сообщества

Принятие нового Избирательного кодекса важный шаг к евроинтеграции. Так, в частности в ЕС одобрительно высказались об идее введения реформы, которая сможет уменьшить коррупцию в политических кругах.

– Я хотел бы призвать всех народных депутатов завершить работу над этой критической реформой и как можно скорее принять согласованное и сбалансированное избирательное законодательство. Эту ключевую реформу необходимо осуществить заблаговременно до начала важного избирательного цикла 2019 для обеспечения равных условий для всех участников гонки, – отметил Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли в комментарии Украинской правде.

Уже через год в Украине стартуют парламентские выборы. И именно украинцы смогут решать, кто из политиков достоин места в парламенте. Понимание системы выборов – это та составляющая, которая поможет избирателям сделать свой выбор.

Таким образом, если все же удастся сделать парламентские выборы более прозрачными и справедливыми, украинцы получат шанс видеть в Верховной Раде тех людей, которые заинтересованы не только в лоббировании собственных интересов.

Читайте также блог Екатерины Одарченко – Президентская гонка 2019: кто имеет шансы на победу

Фото: dreamstime

Лилия Ященко