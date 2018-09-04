Выплаты пенсий переселенцам: Верховный суд поставил точку

Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию Пенсионного фонда и признала незаконной практику отказа отделениями Пенсионного фонда выплачивать пенсии временно перемещенным лицам.

Об этом сообщает координатор по адвокации организации Право на защиту Дарья Толкач, которая выступила инициатором судебного процесса, передает Громадське.

Большая палата оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому прекращение выплат пенсий временно перемещенным лицам из оснований, не предусмотренных законом, считается неправомерным. Это касается в том числе и так называемой верификации пенсионеров-переселенцев по спискам СБУ.

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– Суть дела заключалась в том, что переселенцы обращаются в суд и пытаются доказать незаконность действий пенсионных фондов, которые прекращают производить им пенсионные выплаты по основаниям, которые не предусмотрены законом об общеобязательном пенсионном страховании, – сообщила Толкач.

По ее словам, Верховный суд принял решение в так называемом показательном деле, поэтому оно будет применяться для всех подобных исков переселенцев к органам Пенсионного фонда.

Ранее Факты ICTV писали, что украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, вне зависимости от срока, получат все выплаты по пенсиям, которые не выплачивались.

Фото: dreamstime.