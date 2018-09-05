89,4 грн за пол-литра. В Украине подняли цены на водку

Минимальные оптово-розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 12,4-19,6%, виски, ром и джин – на 12%, коньяк – на 6,6-9,5% и вина – на 4,5-13,5%.

Соответствующее постановление, которое вступит в силу через 10 дней после опубликования, сегодня принято на заседании Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, минимальную розничную цену на пол-литровую бутылку водки предлагается повысить на 12,4% – до 89,4 грн.

При этом минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% – до 321 грн/литр 100%-го спирта.

Цены на вина натуральные повышены 89,4 грн за півлітра, на крепленые вина и вермуты – на 8,9% (до 49 грн), на шампанское за бутылку 0,7 л – на 12,4% (до 89 грн).

Также предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка “три звезды” с 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, розничной – с 597,3 грн до 641,6 грн, “четыре звезды”, соответственно, с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн.

Для коньяка “пять звезд” в документе минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,6 грн, но розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 грн.

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Ранее Министерство экономического развития и торговли предложило повысить цены на некоторые алкогольные напитки.