Адвокаты поддерживают действующую систему адвокатского самоуправления – опрос

Адвокаты поддерживают действующую модель адвокатского самоуправления, которая предусмотрена законом об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Функционирование института адвокатуры Украины, проведенного Центром прикладных исследований в конце августа.

Так, более 70% опрошенных адвокатов положительно оценивают действующую систему органов адвокатского самоуправления. В ходе исследования также оценивались отдельные направления деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины. Так, около 80% опрошенных положительно оценивают деятельность НААУ по развитию адвокатского самоуправления. Особенно подчеркиваются такие аспекты, как защита прав адвокатов – 44% оценили деятельность НААУ в этой сфере хорошо, 33% – отлично; содействие профессиональному развитию адвокатов 41% респондентов оценили, как хорошо, а 33% как отлично. В ходе исследования также была оценена эффективность расходования адвокатских взносов, за счет которых содержится самоуправление. 74% адвокатов положительно оценили данный критерий. Ведение Единого реестра адвокатов Украины, которое законом возложено на Совет адвокатов Украины, 76% респондентов оценили положительно, недовольны реестром лишь 1,5% опрошенных.

– Результаты исследования показали, что большая часть адвокатов довольна деятельностью НААУ и получает пользу от своего членства, – сказал директор Центра прикладных исследований Андрей Каракуц.

Деятельность региональных органов адвокатского самоуправления также получила положительную оценку. Так, 52% респондентов оценили на отлично работу Совета адвокатов своего региона, 37% оценивают работу местных советов адвокатов как хорошую. Эти показатели несколько выше, чем оценка работы Рады Украины – 54% оценили ее как хорошую, 29% как отличную. В то же время работа Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры оценивается почти так же, как и квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры регионов – 49% хорошо и 33% отлично против 43% хорошо и 40% отлично соответственно.

Результаты опроса также подтвердили такой критерий деятельности адвокатского самоуправления, как прозрачность. 74% опрошенных сказали, что организация обеспечивает открытость и прозрачность в своей работе. При этом около 75% -80% опрошенных адвокатов отметили, что им вполне хватает получаемой информации о деятельности органов адвокатского самоуправления.

Опрос Функционирование института адвокатуры в Украине проведен Центром прикладных исследований по заказу Украинской фундации правовой помощи с 16 по 23 августа. Методом телефонного интервью было опрошено 1000 адвокатов со всех регионов Украины. Генеральная совокупность выборки составила 40 тыс. адвокатов.