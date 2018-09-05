Азовское море защищено. ВСУ показали, как будут отражать атаку с неба

Украинские Воздушные Силы на днях провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией по определенным надводных и морским целям.

Видео с учений опубликовал пресс-центр ООС.

К тренировке были привлечены силы и средства истребительной, штурмовой, транспортной авиации и других подразделений ВСУ.

– В ходе тренировки отрабатывался целый ряд вопросов. Основные из них – это ведение радиолокационной разведки, прорыв системы ПВО, нанесения ударов штурмовой авиацией по определенным надводным и морским целям в условиях интенсивного применения средств ПВО и РЭБ, перехвата и уничтожения истребительной авиацией воздушных целей, уничтожение воздушных целей подразделениями ЗРВ Объединенных сил, – говорится в сообщении.

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К слову, руководству ВСУ поручили принять меры из-за незаконных остановок и досмотров украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.

Фото: скрин видео ООС