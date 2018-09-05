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Боевики обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено.

Операція об'єднаних сил

4 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стала более напряженной, однако была вполне контролируемой.

Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, однако запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применяли, сообщает штаб ООС.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На одном из участков враг также применил противотанковые ракетные комплексы.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено.

По данным разведки, в течение суток один оккупант уничтожен и еще двое ранены.

К слову, утром враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее боевики 20 раз открывали огонь по украинским военным на Донбассе – двое бойцов получили ранения.

Фото: Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

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