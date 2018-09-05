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Данные о загрязнении в Крыму передали ООН и ОБСЕ

Информацию о выбросах веществ на севере Крыма передали в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста.

Крим

Представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и Севастополя Исмаил Халиков заявил, что информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере Крыма передали в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста, передает Радио Свобода.

– Эту информацию передано в международные организации (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, организации Красного креста)  с целью документирования фактов нарушения прав человека; в прокуратуру АРК – об открытии уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни, – сказал Халиков.

Также вызывает беспокойство тот факт, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение и людей не эвакуируют.

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К слову, так называемый “глава” Крыма Сергей Аксенов признал выброс неизвестного вещества на заводе Крымский титан в Армянске.

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