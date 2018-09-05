Эко-катастрофа в Крыму: ядовитые выбросы зарегистрировали на админгранице с Украиной

В Госпогранслужбе сообщили об обнаружении вредных химических веществ в воздухе вдоль административной границы с аннексированным Крымом.

Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов заявил, что военнослужащие обнаружили вредные химические вещества в воздухе вдоль административной границы с аннексированным Крымом, передает Крым.Реалии.

– Работает мониторинговая группа Госпогранслужбы Украины со специальными устройствами, детекторами. Они делают замеры круглосуточно. За последние три дня у нас есть случаи выявления вредных токсичных веществ в воздухе вдоль административной границы. Наибольшее количество случаев выявлено между КПВВ Каланчак и КПВВ Чаплинка, – сказал Шевцов.

О выявленных вредных веществах проинформировали органы местного самоуправления, МЧС, а также экологические службы.

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К слову, информацию о выбросах веществ на севере Крыма передали в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного креста.