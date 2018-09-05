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Химвыбросы в Крыму: на заводе могли хранить боевые яды

Из-за ситуации на заводе Крымский титан в Крыму Рефат Чубаров предлагает Киеву обратиться Организацию по борьбе с химическим оружием.

Вероятной причиной экологической катастрофы, которая сейчас разворачивается в аннексированом Крыму, может быть утечка боевых отравляющих веществ.

Такое предположение высказал во время заседания Верховной Рады народный депутат и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает 5.ua.

– Некоторые эксперты считают, что причиной экологической катастрофы, которая начала разворачиваться на Крымском полуострове, может быть потеря контроля российской армией над боевыми отравляющими веществами, которые они могут хранить на территории завода Крымский титан.

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В этой ситуации считаю необходимым обращение украинского государства, в частности МИД, в Организацию по борьбе с химическим оружием. Для того, чтобы они осуществили мониторинг ситуации на территории вокруг завода, – заявил Чубаров.

Как сообщалось, вчера, 4 августа, оккупанты в Крыму остановили работу завода Крымский титан якобы из-за химических выбросов.

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