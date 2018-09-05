Химвыбросы в Крыму начались после попадания снаряда – разведка

Российские военные попали снарядами в отстойники отходов на заводе Крымский титан.

Российские оккупанты пытаются скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение, путем распространения в СМИ ложных сообщений, которые дезинформируют общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает Liga.net.

По данным украинской разведки, 13-19 августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов.

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– Вследствие попаданий снарядов, указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма, – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной.

4 августа, оккупанты в Крыму остановили работу завода Крымский титан якобы из-за химических выбросов.