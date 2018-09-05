Кабмин уволил и.о. главы ГФС Мирослава Продана

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана по его собственному заявлению.

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан подал заявление на увольнение по собственному желанию, Кабмин объявил конкурс на замещение вакансии главы ведомства, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, пишет Интерфакс-Украина.

– Вопрос, про который мы с вами уже давно дискутировали, это проведение конкурса на позицию главы ГФС. Проведение такого открытого и прозрачного конкурса является очень важным для дальнейшей реформы, в том числе ГФС. Сегодня правительство приняло решение о начале и объявлении такого конкурса, – сказала она после правительственного заседания в среду.

Читайте: Спутал сборы и поборы. Начальника департамента ГФС поймали на взятке в $20 тыс.

– Чтобы избежать конфликта интересов, и.о. главы ГФС принял решение уволиться по собственному желанию, правительство это решение поддержало. До проведения конкурса исполнять обязанности главы ГФС будет Александр Власов, – сказала она, уточнив, что Власов три года возглавлял спецподразделение налоговой милиции ГФС Фантом.

Напомним, Генпрокуратура пришла с обысками к руководству ГФС Житомирской области.

Фото: УНИАН