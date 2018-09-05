PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Кабмин уволил и.о. главы ГФС Мирослава Продана/

Кабмин уволил и.о. главы ГФС Мирослава Продана

Кабинет министров уволил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана по его собственному заявлению.

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан подал заявление на увольнение по собственному желанию, Кабмин объявил конкурс на замещение вакансии главы ведомства, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, пишет Интерфакс-Украина.

– Вопрос, про который мы с вами уже давно дискутировали, это проведение конкурса на позицию главы ГФС. Проведение такого открытого и прозрачного конкурса является очень важным для дальнейшей реформы, в том числе ГФС. Сегодня правительство приняло решение о начале и объявлении такого конкурса, – сказала она после правительственного заседания в среду.

Читайте: Спутал сборы и поборы. Начальника департамента ГФС поймали на взятке в $20 тыс.

– Чтобы избежать конфликта интересов, и.о. главы ГФС принял решение уволиться по собственному желанию, правительство это решение поддержало. До проведения конкурса исполнять обязанности главы ГФС будет Александр Власов, – сказала она, уточнив, что Власов три года возглавлял спецподразделение налоговой милиции ГФС Фантом.

Напомним, Генпрокуратура пришла с обысками к руководству ГФС Житомирской области.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подорожание газа: когда в Украине введут субсидии
В Украине ввели неполный рабочий день для отцов с сохранением зарплаты
До 2019. Где в Украине останется аналоговое ТВ
Газ
Кабмин отложил подорожание газа в Украине – сроки
Транш МВФ Украине: долг уменьшится, а газ подорожает
Киев обратился в Кабмин, чтобы ускорить заключение договора с НАК Нафтогазом на поставку газа
Увольнения и реорганизация: Пенсионный фонд ждет ряд изменений
Отмена субсидий для украинцев без счетчиков газа – Кабмин вынес решение
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка