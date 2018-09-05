Кремль признал оккупацию Донбасса, отправив следователей – Геращенко

РФ в Минске отказалась предоставить Украине и ОБСЕ информацию об отправке, в нарушение всех законов, своих следователей на Донбасс.

Представители России на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду в Минске отказалась предоставить информацию украинской стороне и ОБСЕ об отправке, в нарушение украинских и российских законов, каких-либо следователей на Донбасс для расследования гибели главы “ДНР” Александра Захарченко в Донецке.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

– Украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ, что российская сторона направила на оккупированный Донбасс каких-то следователей расследовать убийство главаря боевиков, – написала Геращенко в своей странице в соцсети Facebook в среду по итогам встречи подгруппы.

По ее словам, во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства, поскольку на украинской территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или – с разрешения соответствующих структур, а Киев россиянам таких разрешений не давал.

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Во-вторых, это и нарушение Уголовного кодекса РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории федерации.

– И фактически, это признание оккупации РФ Донбасса, если там шныряют уже не только военные, ФСБшники, потеряшки, но и следователи, – добавила Геращенко.

Как сообщали СМИ, после смерти Захарченко Путин отправил на Донбасс “специалистов”, чтобы найти убийц главаря боевиков.

Фото: УНИАН