PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Кремль признал оккупацию Донбасса, отправив следователей - Геращенко/

Кремль признал оккупацию Донбасса, отправив следователей – Геращенко

РФ в Минске отказалась предоставить Украине и ОБСЕ информацию об отправке, в нарушение всех законов, своих следователей на Донбасс.

Представители России на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду в Минске отказалась предоставить информацию украинской стороне и ОБСЕ об отправке, в нарушение украинских и российских законов, каких-либо следователей на Донбасс для расследования гибели главы “ДНР” Александра Захарченко в Донецке.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

– Украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ, что российская сторона направила на оккупированный Донбасс каких-то следователей расследовать убийство главаря боевиков, – написала Геращенко в своей странице в соцсети Facebook в среду по итогам встречи подгруппы.

По ее словам, во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства, поскольку на украинской территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или – с разрешения соответствующих структур, а Киев россиянам таких разрешений не давал.

Читайте: Убийство Захарченко: боевики не показали миссии ОБСЕ тело главаря “ДНР”

Во-вторых, это и нарушение Уголовного кодекса РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории федерации.

– И фактически, это признание оккупации РФ Донбасса, если там шныряют уже не только военные, ФСБшники, потеряшки, но и следователи, – добавила Геращенко.

Как сообщали СМИ, после смерти Захарченко Путин отправил на Донбасс “специалистов”, чтобы найти убийц главаря боевиков.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство Захарченко: боевики не показали миссии ОБСЕ тело главаря “ДНР”
Похорон Захарченко охраняла сотня вооруженных боевиков – ОБСЕ
Убийство Захарченко: Россия не выйдет из Минских соглашений
убит захарченко
По приказу Путина: в “ДНР” отправили сыщиков – РосСМИ
Генеральная прокуратура закроет производство против Захарченко
убит захарченко
Убийство Захарченко: главаря “ДНР” хоронят в закрытом гробу – СМИ
Василь Грицак
Убийство Захарченко: основные версии СБУ
Сергій Лавров
Встречи в Нормандском формате не будет – Лавров
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка