Не делайте неверные движения – Сенцов написал еще одно письмо

Правозащитница Татьяна Щур сообщила в Facebook, что украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо, в котором просит “не делать неверных движений”.

– О здоровье он ничего не пишет, но, как всегда, пишет, что не надо за него волноваться. В общем, все, как всегда. Но вот, что важно. Он благодарит всех, кто ему помогает, особенно всех, кто делает что-то для тех, за чье освобождение, он, собственно, и борется. И еще он очень просит не делать “неверных движений”, не посоветовавшись с ним… И еще Олег передает привет всем хорошим людям. И очень надеется на всех нас. На то, что мы будем продолжать бороться. И не только за него, но и за всех, – сообщила Щур.