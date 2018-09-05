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Александр Власов – что известно про нового главу ГФС

Александр Власов назначен исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы по результатам конкурса.

После отставки Мирослава  Продана исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) назначен Александр Власов.

Об этом сообщила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова во время встречи с журналистами, передает Громадське.

Она отметила, что после завершения конкурса на должность главы ГФС ее получит Александр Власов, который до этого возглавлял спецотдел налоговой милиции Фантом на Донбассе и Одесскую таможню.

До 2010 года был сотрудником органов Службы безопасности Украины. В начале 2010 года после того, как президентом стал Виктор Янукович его назначили первым замначальника управления внутренней безопасности государственной налоговой администрации.

В 2011 году он перешел в Минэкономразвития на должность замдиректора департамента закупок и государственного заказа, где он проработал до 2013 года.

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Власов также руководил Главным межрегиональным управлением оперативного обеспечения зоны АТО на Донбассе, а также Межведомственным целевым центром по противодействию и определению правонарушению законодательства по вопросам государственного таможенного дела при Министерстве финансов.

Как сообщалось, прошлый исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан покинул свой пост по своему желанию.

Фото: УНИАН

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