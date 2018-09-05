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Топливные компании просят Укрзализныцю пломбировать цистерны

От 300 кг до 10,5 тонн дизельного топлива не доезжает до пункта назначения в каждой цистерне на украинской железной дороге. В регулярной эксплуатации находится в среднем 6800 железнодорожных вагоно-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов.

Такие данные содержатся в письме крупного трейдера – ТОВ Анвитрейд к руководству Министерства инфраструктуры и ПАТ Укрзализныця, передает Gazeta.ua.

В компании считают, что системные пропажи топлива связаны с тем, что нижние сливные люки железнодорожных цистерн никак не защищены от возможных недобросовестных действий. А официальные металлические пломбы, сохранность которых гарантирует Укрзализныця, защищают только верхние люки.

– Из-за юридической невозможности опломбировать нижние люки вагоно-цистерн, украинские предприятия теряют сотни миллионов гривен каждый год. Считаем необходимым добавить в правила пломбирования официальную возможность пломбировать металлическими запорными устройствами все люки железнодорожных вагоно-цистерн, с обязательным занесением в сопроводительную документацию, – говорится в заявлении компании Анвитрейд.

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В компании WOG поддержали инициативу Анвитрейд, и отмечают, что пломбирование нижних сливных люков сможет существенно снизить несанкционированный отбор нефтепродуктов и при этом сам процесс пломбирования не приведет к существенным потерям времени на логистических операциях (время на обработку поезда увеличится всего на 10-15 минут).

Официальная возможность пломбировать нижние люки – срочная необходимость для прекращения краж топлива во время перевозок, – уверены и в ОККО (Галнафтогаз).

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