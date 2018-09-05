Умер народный артист Украины Роман Майборода

Оперный певец и народный артист Украины Роман Майборода скончался на 76-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Национальной оперы Украины.

– Ректорат, ученый совет Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского с глубокой печалью уведомляют, что на 76-м году жизни ушел в вечность выдающийся украинский певец, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им.Тараса Шевченко, и.о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. П.И.Чайковского Роман Георгиевич Майборода, – говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится 6 сентября в фойе бельэтажа Национальной оперы с 11.00 до 12.30, отпевание пройдет во Владимирском соборе в 13.00.

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Роман Майборода – лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Вильнюсе (1971, II премия), Международного конкурса в Тулузе (1974, III премия), гран-при и золотая медаль Международного конкурса молодых оперных певцов (София, 1976). Успешно пел в операх Верди в Риге, Таллине и Варшаве, в сезоны 2000-2001 годов был приглашен в Мадридскую Королевскую оперу. Ушел со сцены в 2012 году.

Напомним, 3 сентября клавишник австралийской рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет.