Комиссия по вопросам помилования отказалась рассматривать ходатайство о помиловании Олега Сенцова от его матери, потому что оно якобы не соответствует требованиям.

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе РФ отказалась рассматривать ходатайство от матери политзаключенного Олега Сенцова о его помиловании, сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

В документе говорится, что ходатайство матери Сенцова о помиловании якобы не может быть рассмотрено, потому что “не соответствует требованиям, установленным указом президента РФ”.

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– В соответствии с Указом, сам осужденный должен обращаться с ходатайством о помиловании президенту РФ в письменном виде и передать его администрации исправительного учреждения, в котором сейчас отбывает наказание, – говорится в тексте.



Фото: Дмитро Дінзе/Facebook Фото: Дмитро Дінзе/Facebook Помилование Сенцова: в российской колонии отклонили ходатайство матери / 2 фотографии

К слову, Олег Сенцов написал новое письмо правозащитникам, в котором попросил “не делать неверных движений”.

Ранее правозащитник Павел Чиков заявил, что Олег Сенцов не будет писать прошения о своем помиловании.

Фото: Дмитрий Динзе/Facebook, Save Oleg Sentsov/Facebook