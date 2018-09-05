РФ блокирует обмен пленных: координатор ОБСЕ едет на Донбасс

Россия в Минске отказалась обменять украинских политзаключенных на осужденных в Украине россиян.

Представители Российской Федерации в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе снова отказались обменять задержанных и осужденных за преступления против Украины 36 граждан РФ на украинских политических заключенных, незаконно содержащихся Россией в оккупированном Крыму и на территории России.

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила в социальной сети Facebook.

– Сегодня, в четвертую годовщину подписания Минских соглашений (Минского протокола от 5 сентября 2014 года. – Ред.), украинская сторона зафиксировала полное игнорирование выполнения соглашений РФ и их марионетками. Заблокирован процесс освобождения заложников.

Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что “РФ не имеет отношения к конфликту, и нас там нет”. То есть, родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах, – отметила Геращенко.

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– Мы будем продолжать апеллировать и к РФ, и к миру, ни одна страна не имеет права отказываться от своих граждан, – добавила представитель Украины.

Отдельно она сообщила, что уже в субботу, 8 сентября, координатор ОБСЕ Тони Фриш отправится на оккупированный Донбасс и “попытается получить доступ к украинским заложникам”.

Напомним, РФ в Минске отказалась предоставить Украине и ОБСЕ информацию об отправке своих следователей на Донбасс.