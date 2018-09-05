Россия должна немедленно прекратить боевые действия – США напомнили о Минских соглашениях

США призвали Россию выполнять свои обязательства в соответствии с Минским протоколом.

США призвали Россию немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, говорится в Twitter американского посольства в Украине.

– В этот день, четыре года назад, был подписан Минский протокол с целью установления мира в восточной Украине. Но боевые действия никогда не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев. Россия должна выполнять свои обязательства и немедленно прекратить боевые действия, – говорится в сообщении.

Минский протокол, который подписали 5 сентября 2014 года, предусматривает прекращение боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте: Реализация Минских соглашений зависит от Москвы – Волкер



К слову, в Кремле заявили, что Россия не собирается выходить из Минских соглашений после убийства главаря “ДНР” Александра Захарченко.