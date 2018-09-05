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Штормовое предупреждение по Украине: где ждать грозы и шквалы

Днем 5 сентября на западе Украины, а также в Винницкой и большинстве южных областей ожидается гроза, местами шквалы до 15-20 м/с.

Об этом предупреждает ГСЧС.

По прогнозам синоптиков, на востоке страны отдельные порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Читайте: Когда в Украину придет осень – прогноз синоптиков

Ранее мы писали, какой будет погода в Украине в течение недели – с 3 по 7 сентября.

Синоптики обещали сухую погоду в Украине в сентябре и ощутимое похолодание ночью.

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