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Украинские пограничники пострадали из-за выбросов на Крымском Титане

Среди пограничников, работающих на админгранице с оккупированным Крымом, зафиксированы первые случаи отравления – как следствие химических выбросов на заводе Титан.

Кордон з Кримом

Об этом в комментарии 112 Украина заявил спикер ГПСУ Олег Слободян.

– Наши медики регулярно интересуются состоянием здоровья наших пограничников, несущих службу в непосредственной близости от этого завода. Были жалобы на самочувствие, это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять. Таких людей заменяют на службе, дают им возможность отдохнуть и тщательно обследуют, – отметил он.

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По его словам, для граждан Украины, которые проживают на административной границе с Крымом, выбросы завода не представляют угрозы, поскольку ветер продолжает дуть в глубину оккупированного полуострова.

– Мы готовы оказать помощь гражданам, которые, спасаясь от этой напасти, захотят приехать из оккупированного полуострова на материковую Украину, – сказал Слободян.

Напомним, в конце августа жители Армянска в оккупированном Крыму обнаружили, что все металлические предметы в домах покрылись странной липкой ржавчиной.

Фото: ДПСУ

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