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Убийство Захарченко: боевики не показали миссии ОБСЕ тело главаря “ДНР”

Наблюдатели миссии ОБСЕ не видели тело главаря “ДНР” Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в кафе Сепар в Донецке.

Взрыв в кафе Сепар произошел менее, чем в 200 метрах от офиса ОБСЕ в Донецке.

Когда наблюдатели миссии прибыли на место происшествия, то увидели, что район вокруг ресторана был огражден, говорится в отчете.

Один из командиров боевиков рассказал представителям ОБСЕ, что в результате взрыва погиб Захарченко, еще один боевик получил тяжелые ранения.

Также им рассказали, что ранения получили еще 9 человек.

3 сентября, на следующий день после похорон Захарченко, наблюдатели ОБСЕ уточняли информацию о пострадавших и погибших в результате взрыва.

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В морге Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина им рассказали, что к ним были доставлены тела главаря “ДНР” и его охранника. О других пострадавших без разрешения боевиков рассказывать отказались.

Медики Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака рассказали, что к ним поступили шестеро пострадавших от взрыва, но дополнительную информацию предоставить отказались.

Ранее сообщалось, что в день убийства Захарченко на Донбасс со стороны РФ въехали два КамАЗа вооруженных людей в военной форме, которые не пересекали границу. После закрытия пропускных пунктов колонна машин выехала обратно.

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