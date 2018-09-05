Вышинского увезли на скорой прямо из суда

Кирилл Вышинский пожаловался на боли в серце и был госпитализирован.

Врачи скорой в среду, 5 августа, госпитализировали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прямо из зала Херсонского суда.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым, пишет УНН.

Вышинский в начале судебного заседания пожаловался на боли в сердце, а через некоторое время прибыли медики и забрали подозреваемого в больницу.

– В начале заседания он (Вышинский. – Ред.) пожаловался на боли в сердце. Врачи увезли его в больницу на обследование. В судебном заседании объявлен перерыв, – говорится в сообщении.

В свою очередь его адвокат заявил, что суд удовлетворил ходатайство защиты и позволил Вышинскому пройти медицинское обследование.

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В связи с этим инцидентом в судебном заседании объявлен перерыв.

Как известно, Херсонский суд арестовал имущество Кирилла Вышинского.

Фото: УНИАН