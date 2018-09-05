PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Вышинского увезли на скорой прямо из суда/

Вышинского увезли на скорой прямо из суда

Кирилл Вышинский пожаловался на боли в серце и был госпитализирован. 

Врачи скорой в среду, 5 августа, госпитализировали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прямо из зала Херсонского суда.

Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым, пишет УНН.

Вышинский в начале судебного заседания пожаловался на боли в сердце, а через некоторое время прибыли медики и забрали подозреваемого в больницу.

– В начале заседания он (Вышинский. – Ред.) пожаловался на боли в сердце. Врачи увезли его в больницу на обследование. В судебном заседании объявлен перерыв, – говорится в сообщении.

В свою очередь его адвокат заявил, что суд удовлетворил ходатайство защиты и позволил Вышинскому пройти медицинское обследование.

Читайте: Помилование Сенцова: в российской колонии отклонили ходатайство матери

В связи с этим инцидентом в судебном заседании объявлен перерыв.

Как известно, Херсонский суд арестовал имущество Кирилла Вышинского.

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка