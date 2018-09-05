Как голосовать переселенцам – ЦИК утвердила правила

Внутренне перемещенные лица теперь могут голосовать без документов, подтверждающих необходимость временного изменения места их голосования.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

– Согласно этим изменениям, избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях районов, городов, поселков и сел, их частей в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются Президентом Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования, – говорится в сообщении.

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Ранее Верховный суд принял решение, что право на участие в местных выборах имеют лишь те граждане Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного жительства на территории соответствующего населенного пункта.