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Единая церковь в Украине: названы сроки и что будет с УПЦ МП

Патриарх Филарет заявил, что церкви, которые не присоединятся к единой поместной украинской автокефальной церкве должны называться Российская православная церковь в Украине.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца текущего года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, те церкви, которые не примкнут к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине.

– Томос будет. После Томоса будет Собор тех архиереев, которые обратились ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии. Те, кто не обращался, на Соборе не будут иметь права, – рассказал Филарет.

– Собор означает, что все три церкви объединились в одну единую поместную украинскую автокефальную церковь, и он изберет своего предстоятеля и будет в Украине одна украинская церковь, а те, кто не присоединится к этой украинской церкви, должны называться Русская православная церковь в Украине, – добавил глава УПЦ-КП.

Читайте: Томос об автокефалии УПЦ: подробности решения и подводные камни

Отмечается, что на вопрос о перспективах создания в Украине единой поместной церкви он ответил: – В этом году.

К слову, ранее Филарет сказал, что будет с храмами Московского патриархата после предоставления Украине Томоса.

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