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Из Украины в Польшу запустят еще 2 маршрута

В октябре во Львове пройдет заседание польско-украинской рабочей группы, на котором будет обсуждаться расширение железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

поезда в польшу

Об этом договорились министры инфраструктуры Украины Владимир Омельян и Анджей Адамчик во время встречи в Польше, сообщает Мининфраструктуры.

Сейчас продолжается работа над двумя проектами: восстановление железнодорожного сообщения по направлению Пшемысль – Мальховице – Нижанковичи и начало регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином.

Омелян отметил интенсивность и высокую результативность украинско-польского диалога в 2018 году.

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– Мы чрезвычайно рады прогрессу, которого достигли на уровне профильных министерств Украины и Польши. Прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей, начатое 2016 года, – пример успешной реализации украинско-польских проектов. И сейчас обе страны активно работают над расширением железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей. Я благодарю Польшу за активную позицию в этом вопросе и всестороннюю поддержку инициативы – добавил Омелян.

Ранее стало известно, что лоукостер Wizz Air запускает 4 новых маршрута из Львова и Харькова с октября 2018 года. Речь идет о рейсах в Польшу, Литву и Словакию.

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