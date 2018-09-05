Изменения в Конституции по курсу на ЕС и НАТО – комитет вынес решение

Комитет Рады поддержал предложенные президентом изменения в Конституцию о европейском и евроатлантическом курсе.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал предложенные президентом Украины изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании комитета 11 членами, пишет Интерфакс-Украина.

О предлагаемых изменениях комитету рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Главным для законопроекта определен комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Комитет по нацбезопасности рассматривает документ в числе других четырех парламентских комитетов.

– Основный комитет – это комитет Князевича. Еще не назначена дата заседания, но я думаю, что она будет назначена в ближайшее время для рассмотрения и я буду докладывать на этом комитете, – сообщила Луценко.

Она также рассказала, что законопроект должен быть рассмотрен в комитете по вопросам европейской интеграции и в комитете по предупреждению и предотвращению коррупции.

– Вы знаете, что это изменения в Конституцию, у них особенный порядок рассмотрения. Мы голосуем сейчас в первом чтении, принимаем к рассмотрению и голосуем о том, чтобы направить этот проект на рассмотрение Конституционного суда Украины, – отметила Луценко.

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Она добавила, что после того, как КС предоставит свои выводы, его рассмотрит профильный комитет Рады.

– После этого на следующей сессии, после Нового года, Рада, если не будет возражений… понадобится уже 300 голосов, чтобы эти изменения были введены в действие, – пояснила процедуру Луценко.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект, закрепляющий в Конституции курс евроатлантической интеграции Украины.