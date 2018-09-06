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40 тыс. хасидов: как Умань готовится к иудейскому Новому году

На празднование Рош ха-Шана в Умань уже прибыло около 3 тыс. паломников, всего ожидается – 40 тыс.

Об этом рассказывается сюжете Чрезвычайных новостей.

На празднование Рош ха-Шана в Умань уже прибыло около трех тысяч паломников, всего ожидается – 40 тысяч. Полицейские уже начали мероприятия по обеспечению общественной безопасности в районе массового пребывания паломников.

В рамках сотрудничества в Умань прибудут 20 израильских полицейских.

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Всего на празднование Нового года по иудейскому календарю ожидается прибытие около 40 тыс. иностранных гостей.

Празднование Рош ха-Шана начнется 9 сентября и продлится три дня. Иудеи всего мира будут отмечаться начало 5778 года.

Ранее Факты ICTV писали, что власти Флоренции (Италия) запретили туристам есть на 4 улицах в историческом центре города.

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