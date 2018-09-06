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Боевики обстреляли дома в Красногоровке, есть потери с обеих сторон

За сутки боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. К сожалению, один украинский военнослужащий погиб, еще трое ранены.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщает штаб ООС.

В частности, враг стрелял в районе Сизого, Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Золотого, Шумов, Новгородского, Опытного, Песков, Красногоровки, Марьинки, Чермалыка, Павлополя, Гнутово, Лебединского, Водяного и Широкино.

Также оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор Красногоровки, в результате чего возник пожар и был поврежден жилой дом.

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По данным разведки, двое боевиков уничтожены, еще пятеро ранены.

С начала суток противник 4 раза обстрелял позиции наших войск: на Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки и на Мариупольском – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Чермалыка и Водяного.

Напомним, Порошенко обсудил со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером вопрос решения конфликта на Донбассе.

Фото: Міноборони

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