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Бюджет Украины 2019: на оборону предлагают выделить более 5% ВВП

Совет национальной безопасности и обороны принял параметры оборонного бюджета Украины на следующий год.

ЗСУ

Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрепить основные параметры оборонного бюджета на 2019 год на уровне более 5% ВВП, сообщает пресс-служба СНБО.

– Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих, – заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Еще одним приоритетным направлением на 2019 год является закупка новых образцов вооружения и военной техники, современного ракетного вооружения.

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К слову, украинские Воздушные Силы на днях провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией по определенным надводным и морским целям.

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