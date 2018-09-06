На границе с аннексированным Крымом временно приостановили работу два контрольно-пропускных пункта – Каланчак и Чаплинка.

КПП Каланчак и Чаплинка временно приостановили работу из-химических выбросов с завода Титан в Крыму, сообщает пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы? Это халатность рабочих и так называемой “власти” 46%, 36 голосов 36 голосов 46% 46%

Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 44%, 35 голосов 35 голосов 44% 44%

Это действительно несчастный случай на заводе Титан 10%, 8 голосов 8 голосов 10% 10% Всего голосов: 79 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ Чонгар, который работает в штатном режиме.

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Во временно закрытых контрольных пунктах пропуск граждан и транспортных средств будут осуществлять только в экстренных случаях.



Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook Фото: Oleh Slobodyan/Facebook Из-за опасных выбросов в Крыму закрыты два КПП / 8 фотографий

Граждан Украины из оккупированного полуострова, которые захотят спастись от стихийного бедствия на материковой Украине, будут оформлять по упрощенному порядку.

Кстати, в комиссии правительства назвали две версии вредных выбросов в атмосферу на заводе Титан в Крыму.

Фото: Oleh Slobodyan/Facebook