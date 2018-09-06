Из-за опасных выбросов в Крыму закрыты два КПП

На границе с аннексированным Крымом временно приостановили работу два контрольно-пропускных пункта – Каланчак и Чаплинка.
КПП Каланчак и Чаплинка временно приостановили работу из-химических выбросов с завода Титан в Крыму, сообщает пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.
Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?
- Это халатность рабочих и так называемой “власти” 46%, 36 голосов36 голосов 46%46%
- Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 44%, 35 голосов35 голосов 44%44%
- Это действительно несчастный случай на заводе Титан 10%, 8 голосов8 голосов 10%10%
Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ Чонгар, который работает в штатном режиме.
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Во временно закрытых контрольных пунктах пропуск граждан и транспортных средств будут осуществлять только в экстренных случаях.
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Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook
Граждан Украины из оккупированного полуострова, которые захотят спастись от стихийного бедствия на материковой Украине, будут оформлять по упрощенному порядку.
Кстати, в комиссии правительства назвали две версии вредных выбросов в атмосферу на заводе Титан в Крыму.
Фото: Oleh Slobodyan/Facebook