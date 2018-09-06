Для России это вопрос жизни и смерти – Елисеев о предоставлении Томоса Украине

Предоставление Украине Томоса является вопросом жизни и смерти для Кремля. Поэтому Россия задействовала все рычаги, чтобы помешать этому процессу.

Получение Украиной Томоса остается для России вопросом жизни и смерти, заявил в интервью ВВС Украина заместитель главы АП Константин Елисеев.

– Для Кремля это вопрос жизни и смерти самой идеологии так называемого Русского мира. Поэтому сегодня включились достаточно мощные, в том числе финансовые, рычаги давления и влияния российской стороны на церковные инстанции, – убежден он.

По словам Елисеева, чем дальше в дате откладывается решение о предоставлении Украине Томосу, тем больше шансов у РФ противодействовать этому процессу.

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– Надо спокойно, взвешенно и в полной общественно-политическом единстве работать на ускорение сроков получения Томоса, – добавил заместитель главы АП.

Кстати, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине и рассказал о будущем УПЦ МП.

Фото: АП