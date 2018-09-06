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Договор о дружбе с РФ: СНБО поддержало разрыв на 10 лет

Совет национальной безопасности и обороны поддержал предложение расторгнуть Договор о дружбе с Россией.

Україна Росія

Совет национальной безопасности и обороны поддержал предложение расторгнуть Договор о дружбе с Россией на 10 лет, которое поступило от президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба СНБО.

Во время заседания СНБО было принято решение, в ближайшее время поручить Министерству иностранных дел направить России ноту о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

В свою очередь Порошенко заявил, что РФ сообщат о разрыве Договора о дружбе до 30 сентября.

– Выполняя мое поручение МИД подготовил перечень мер по прекращению договора о дружбе, партнерстве с РФ и в ближайшее время, в этом месяце, до 30 сентября, будет сообщено РФ о непродлении договора, прекращении его действия, – сказал президент.

Читайте: Москва прокомментировала выход Украины из Договора о дружбе с РФ

К слову, президент Петр Порошенко поручил Кабмину подготовить предложения по официальному прекращению участия Украины в СНГ.

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