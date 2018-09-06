PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Экокатастрофа в Крыму увеличивает свои масштабы - Чийгоз/

Экокатастрофа в Крыму увеличивает свои масштабы – Чийгоз

Массовые отравления людей из-за выброса химикатов уже наблюдаются на западном побережье Крыма.

Крим

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что отравления людей из-за экологической катастрофы в Армянске, наблюдаются также на западном побережье Крыма и в направлении Симферополя, передает ZIK.

По его словам, оккупационные власти Крыма сегодня вынуждены выдавать населению листовки с указаниями, что нужно делать при химическом отравлении.

– Это говорит о том, что экологическая катастрофа, которая произошла в Армянске, имеет свойство увеличения своих масштабов. По информации, которую мы получаем, уже и на западном побережье полуострова наблюдаются массовые отравления людей, – сказал Чийгоз.

Он добавил, что такая же ситуация наблюдается в направлении Симферополя. Рост площади экологической катастрофы связан с направлением ветра.

Читайте: Из-за опасных выбросов в Крыму закрыты два КПП

К слову, в комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Экокатастрофа в Крыму: что произошло и как это повлияло на природу и людей
Через небезпечні викиди у Криму закрито два КПП
Из-за опасных выбросов в Крыму закрыты два КПП
Советский сценарий России в Армянске: будет второй Чернобыль и Курск?
Эвакуация из ада: как жители бегут из Армянска
Не испарения: названы версии экокатастрофы в Крыму
Кожа покрывается волдырями. Крымчан предупредили о кислотных дождях
балух новости
Не оказывают медпомощь: у Балуха начались сильные боли в печени
Химвыбросы в Крыму начались после попадания снаряда – разведка
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка