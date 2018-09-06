Экокатастрофа в Крыму увеличивает свои масштабы – Чийгоз

Массовые отравления людей из-за выброса химикатов уже наблюдаются на западном побережье Крыма.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что отравления людей из-за экологической катастрофы в Армянске, наблюдаются также на западном побережье Крыма и в направлении Симферополя, передает ZIK.

По его словам, оккупационные власти Крыма сегодня вынуждены выдавать населению листовки с указаниями, что нужно делать при химическом отравлении.

– Это говорит о том, что экологическая катастрофа, которая произошла в Армянске, имеет свойство увеличения своих масштабов. По информации, которую мы получаем, уже и на западном побережье полуострова наблюдаются массовые отравления людей, – сказал Чийгоз.

Он добавил, что такая же ситуация наблюдается в направлении Симферополя. Рост площади экологической катастрофы связан с направлением ветра.

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К слову, в комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.