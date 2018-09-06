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Эвакуация из ада: как жители бегут из Армянска

Из-за экокатастрофы в оккупированном Армянске оккупанты спешно эвакуировали детей школьного возраста.

4 сентября оккупанты сообщили о зафиксированом превышении допустимой нормы вредных веществ в атмосфере Армянска. В связи с этим из города начали вывозить детей школьного возраста, передают Крым.Реалии.

Эвакуация продолжилась и ночью. Как сообщает жительница Армянска Ольга Маликова, около 23.00 Армянск покинули четыре автобуса с учениками школы № 2.

Другая жительница Армянска Беспалько Ирина сообщила, что условия перевозки детей были не самыми комфортными.

Жительница Армянска Галина, которая пожелала остаться неназванной, рассказала журналистам, что детей из города эвакуировали в спешке, на сборы дали около часа.

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Жители Армянска, которые остаются в городе, продолжают дышать кислотными выбросами. Они вынуждены прибегать к различным способам защиты, их не хватает. После того, как горожане 4 сентября сообщили  о дефиците защитных масок и марлевых повязок, главный оккупант Сергей Аксенов распорядился организовать в центре Армянска круглосуточную аптеку, в которой горожане смогут бесплатно получить ватно-марлевые повязки. Но пока этого не было сделано, говорят горожане.

Напомним, правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Фото: скриншот из видео

Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?

  • Это халатность рабочих и так называемой “власти” 46%, 28 голосов
    28 голосов 46%
    46%
  • Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 41%, 25 голосов
    25 голосов 41%
    41%
  • Это действительно несчастный случай на заводе Титан 13%, 8 голосов
    8 голосов 13%
    13%
Всего голосов: 61
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