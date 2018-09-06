Эвакуация из ада: как жители бегут из Армянска

Из-за экокатастрофы в оккупированном Армянске оккупанты спешно эвакуировали детей школьного возраста.

4 сентября оккупанты сообщили о зафиксированом превышении допустимой нормы вредных веществ в атмосфере Армянска. В связи с этим из города начали вывозить детей школьного возраста, передают Крым.Реалии.

Эвакуация продолжилась и ночью. Как сообщает жительница Армянска Ольга Маликова, около 23.00 Армянск покинули четыре автобуса с учениками школы № 2.

Другая жительница Армянска Беспалько Ирина сообщила, что условия перевозки детей были не самыми комфортными.

Жительница Армянска Галина, которая пожелала остаться неназванной, рассказала журналистам, что детей из города эвакуировали в спешке, на сборы дали около часа.

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Жители Армянска, которые остаются в городе, продолжают дышать кислотными выбросами. Они вынуждены прибегать к различным способам защиты, их не хватает. После того, как горожане 4 сентября сообщили о дефиците защитных масок и марлевых повязок, главный оккупант Сергей Аксенов распорядился организовать в центре Армянска круглосуточную аптеку, в которой горожане смогут бесплатно получить ватно-марлевые повязки. Но пока этого не было сделано, говорят горожане.

Напомним, правительственная комиссия назвала две версии, чем могут быть вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

Фото: скриншот из видео