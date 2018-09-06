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Комитет Рады поддержал увольнение Ревы

Профильный комитет Верховной Рады поддержал увольнение Андрея Ревы с должности министра социальной политики.

Андрій Рева

Комитет по вопросам социальной политики поддержал увольнение министра соцполитики Андрея Ревы, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Во время заседания члены комитета рассмотрели проекты постановлений об увольнении Андрея Ревы с должности министра, а также о признании работы ведомства неудовлетворительной.

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– По результатам обсуждения члены комитета поддержали оба проекта постановлений Верховной Рады, которым предлагается признать работу Министерства социальной политики неудовлетворительной и уволить Реву с должности министра социальной политики, – говорится в сообщении.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, как украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, получат все выплаты по пенсиям.

Фото: Олег Федонюк/Facebook

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